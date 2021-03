Trentalange | «VAR? Se gli arbitri non parlano | gli altri interpretano»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Alfredo, presidente dell’AIA, parla della tecnologia nel mondo arbitrale e della posizione dei direttori di gara. Le sue parole Alfredo, presidente dell’AIA, ha parlato a Famiglia Cristiana della tecnologia nel mondo arbitrale. «Serve tempo per assorbire il cambiamento, ilè relativamente giovane, ma nessun arbitro vorrebbe scoprire a partita finita di aver condizionato un risultato con mi errore. Ho iniziato ad arbitrare nel 1973, mai sentito un arbitro contrario. C’è stato chi ha sostenuto che ci opponessimo noi alla verifica tecnologica del gol/non gol sulla linea di porta: scemenze. Ma se glinonmai, se non danno chiavi di lettura, finisce che le danno». Leggi su Calcionews24.com

Sassuolo hanno solo di fatto seguito l'assordante silenzio del neo presidente dell'AIA. Non interviene Valeri al VAR ma non ha giustificazioni Doveri in campo. 2. Napoli - Sassuolo 0 - 2, ...Sappiamo che Sala è vista anche da parecchi arbitri che con le tue spiegazioni sui vari falli ... Cosa pensi dell'elezione di Alfredo Trentalange a presidente Aia dopo l'era Nicchi? "Preferisco ..."Alfredo Trentalange, presidente dell'AIA, parla della tecnologia nel mondo arbitrale e della posizione dei direttori di gara. Le sue parole ...Mauro Bergonzi, ex arbitro e moviolista Mediaset, ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore', trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaella Iuliano ...