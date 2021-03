TuttoAndroid : Tencent RedMagic 6 è ufficiale in Cina: il gaming è portato a un nuovo livello -

Ultime Notizie dalla rete : Tencent RedMagic

Everyeye Tech

Considerate che lo smartphone nasce in collaborazione conGames. Sul retro ci sono tre fotocamere , ma al momentonon ha svelato dettagli a loro riguardo. Da un punto di vista audio ...Nubia ha annunciato che collaborerà ufficialmente conGames per la realizzazione dei prodotti, il marchio dell'azienda cinese specializzato nel settore del gaming mobile. Il primo ...Appena presentata in Cina gli attesissimi Red Magic 6 e RedMagic 6 Pro, smartphone dedicati a chi ama giocare da mobile: ecco i prezzi delle varianti.Red Magic 6 e 6 Pro sono ufficiali e portano il gaming ad un nuovo livello di potenza con specifiche tecniche da urlo e prezzo interessante.