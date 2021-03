Svezia: uomo accoltella 7 persone, tre in grave pericolo (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono in condizioni gravi tre delle sette persone ferite a colpi di coltello ieri pomeriggio nella cittadina di Vetlanda in Svezia. Un uomo, sui vent'anni circa, la cui identità e nazionalità non sono ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono in condizioni gravi tre delle setteferite a colpi di coltello ieri pomeriggio nella cittadina di Vetlanda in. Un, sui vent'anni circa, la cui identità e nazionalità non sono ...

