SpaceX | il razzo di Musk atterra ed esplode in Texas

Boca Boca, 4 marzo 2021 - Il terzo tentativo sembrava quello buono. E invece il prototipo del razzo Starship di SpaceX di Elon Musk è esploso pochi minuti dopo aver toccato il suolo del Texas. "Un meraviglioso atterraggio morbido", aveva appena finito di dire con toni entusiasti il commentatore di SpaceX in video. Le fiamme sono scaturite dopo l'atterraggio. Si tratta del razzo SN10, scelto dal fondatore e Ceo della società, Elon Musk, per future missioni su Marte. Il prototipo lanciato stanotte aveva raggiunto i 10 chilometri.