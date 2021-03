Space X | il razzo Starship esplode  dopo aver toccato il suolo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il, che Elon Musk spera un giorno di inviare su Marte, ha effettuato un volo di prova in Texas, è decollato verso le 11:20 GMT da Boca Chica ed è riuscito ad atterrare intatto, ma le conseguenze sono arrivate pochi minuti. Il tutto è inizialmente andato secondo i piani,diverse manovre ilSN10, terzo prototipo diX non munito di equipaggio, è riuscito a terminare il volo e ad atterrare sulla piattaforma in sicurezza e senza problematiche. Il peggio però è accaduto solo pochi istanti, quando l'astronave è esplosa in mille pezzi, provocando una grande fiammata che ha demolito nuovamente le speranze diX, che per la terza volta ha dovuto affrontare il fallimento....

Christi40404256 : 'Il prototipo di Space X esplode a terra pochi minuti dopo l'atterraggio'??????Dio esiste?? - OperaFisista : Il prototipo di Space X esplode a terra pochi minuti dopo l'atterraggio - infoitscienza : Space X atterra ed esplode: il razzo di Elon Musk fallisce ancora - paninoelistino : Nuova esplosione di uno dei razzi di #space X, deve essere stato uno di quei missili contro gli shorters lanciato d… - lagazzettaufo : Lo scorso 28 febbraio alle 10:24 di mattina ora locale (le 5:54 italiane), l’agenzia spaziale indiana, ISRO, ha lan… -

Ultime Notizie dalla rete : Space razzo

Infatti, non solo i 60 satelliti sono arrivati a destinazione in orbita terrestre bassa, ma ilFalcon 9 decollato dal KennedyCenter di Cape Canaveral è stato preso al volo, al suo ...Nuove immagini daldi Elon Musk decollato da Cape Carneval (LaPresse) SpaceX ha lanciato in orbita 60 satelliti Starlink. UnSpaceX Falcon 9 è decollato da Cape Canaveral in Florida giovedì mattina presto, trasportando i satelliti, che sono stati rilasciati in orbita poco più di un'ora dopo. Due precedenti voli di ...Successone per la 20^ missione SpaceX che ha portato in orbita l'ennesimo carico di satelliti Starlink recuperando il razzo Falcon 9 per l'ottava volta.E' il terzo tentativo di lancio per la navicella che il miliardario spera un giorno di inviare su Marte: nel 2023 previsto il primo giro della luna ...