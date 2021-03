Slovenia: da lunedì 8 marzo controlli più rigorosi ai confini (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla luce del generale peggioramento della situazione epidemiologica in Europa, la Slovenia rafforza i controlli sanitari ai confini. Lo rende noto l’agenzia di stampa slovena Sta. Con un’ordinanza, il governo sloveno ha deciso l’introduzione, a partire da lunedì, di punti di controllo ai valichi con Italia, Austria e Ungheria. I valichi di tipo A, quelli più importanti, saranno operativi 24 ore su 24, quelli di tipo B saranno aperti per una parte della giornata, mentre quelli minori, di tipo C, saranno monitorati con controlli a campione e riservati soprattutto ai proprietari di terreni. Per quanto riguarda i transfrontalieri, siano essi studenti o lavoratori, a partire da lunedì 15 marzo dovranno nuovamente esibire all’ingresso in Slovenia ... Leggi su udine20 (Di giovedì 4 marzo 2021) Alla luce del generale peggioramento della situazione epidemiologica in Europa, larafforza isanitari ai. Lo rende noto l’agenzia di stampa slovena Sta. Con un’ordinanza, il governo sloveno ha deciso l’introduzione, a partire da, di punti di controllo ai valichi con Italia, Austria e Ungheria. I valichi di tipo A, quelli più importanti, saranno operativi 24 ore su 24, quelli di tipo B saranno aperti per una parte della giornata, mentre quelli minori, di tipo C, saranno monitorati cona campione e riservati soprattutto ai proprietari di terreni. Per quanto riguarda i transfrontalieri, siano essi studenti o lavoratori, a partire da15dovranno nuovamente esibire all’ingresso in...

