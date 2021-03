Sanremo: Ermal Meta in testa alla prima classifica generale dei 26 big (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Ermal Meta è in testa alla classifica generale provvisoria del 71mo festival di Sanremo. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzé, Colapesce e Dimartino, ComaCose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) –è inprovvisoria del 71mo festival di. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell’ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Francesco Renga, Arisa, Gaia, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Maneskin, Max Gazzé, Colapesce e Dimartino, ComaCose, Extraliscio, Madame, Gio Evan, Orietta Berti, Random, Bugo, Ghemon, Aiello. L'articolo CalcioWeb.

Sanremo 2021, la classifica generale dopo le prime due serate: Primo Ermal Meta, seconda Annalisa, terzo Irama. Aiello ultimo

LA CLASSIFICA DI SANREMO 2021 DOPO LE PRIME DUE SERATE
1) ERMAL META - Un milione di cose da dirti
2) ANNALISA - Dieci
3) IRAMA - La genesi del tuo colore
4) MALIKA AYANE - Ti piaci così
5) NOEMI - ...

