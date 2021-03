Sanremo | bar resta aperto oltre gli orari di chiusura | sfiorata la rissa

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) Aun bar è rimastogliconsentiti dalle attuali disposizioni in materia di coronavirus, ed è statacosì la. I clienti hanno infatti opposto resistenza ai poliziotti. Dentro il locale, a consumare un aperitivo, erano in circa una sessantina. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, hanno iniziato a protestare ed inveire contro gli agenti, con frasi come: “Voi avete lo stipendio assicurato”, “Lasciate lavorare la gente” e “Lo stipendio ve lo paghiamo noi”. Dopo di che gli avventori hanno anche fatto una colletta per il proprietario del bar, pagando 5 euro a testa così che avrebbe potuto pagare l’eventuale multa. Eventi come questo sono ormai all’ordine del giorno. Purtroppo la pandemia ha esacerbato gli animi, e sempre più attività si ...