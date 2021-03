Sanremo 2021: le pagelle della Seconda Serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Laura Pausini 8 a Orietta Berti. E’ lei la star femminile di questo Festival. A 77 anni mette in riga tutti catalizzando le attenzioni mediatiche con i suoi racconti e una carriera decennale. Alla prova del nove, sul palco dell’Ariston, non si fa trovare impreparata offrendo un’ottima performance. La canzone, ça va sans dire, piacerà agli amanti della musica leggera più tradizionale. La barca va. 7 + a Elodie. Si è avvertita una certa discrepanza tra l’Elodie che presenta le canzoni e l’Elodie che canta. La prima ha qualche impaccio, la Seconda è talento, energia e sensualità. Il monologo, pur con qualche sbavatura, è onesto e accorato, non frutto di un copione imparato a memoria. Ps. Chissà cosa ha pensato quando le è caduto l’orecchino dal valore di una automobile sportiva. Andromeda. 7 a Laura Pausini. La kryptonite di Laura Pausini si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021) Laura Pausini 8 a Orietta Berti. E’ lei la star femminile di questo Festival. A 77 anni mette in riga tutti catalizzando le attenzioni mediatiche con i suoi racconti e una carriera decennale. Alla prova del nove, sul palco dell’Ariston, non si fa trovare impreparata offrendo un’ottima performance. La canzone, ça va sans dire, piacerà agli amantimusica leggera più tradizionale. La barca va. 7 + a Elodie. Si è avvertita una certa discrepanza tra l’Elodie che presenta le canzoni e l’Elodie che canta. La prima ha qualche impaccio, laè talento, energia e sensualità. Il monologo, pur con qualche sbavatura, è onesto e accorato, non frutto di un copione imparato a memoria. Ps. Chissà cosa ha pensato quando le è caduto l’orecchino dal valore di una automobile sportiva. Andromeda. 7 a Laura Pausini. La kryptonite di Laura Pausini si ...

