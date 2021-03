Resident Evil Village rinviato? La rivista EDGE pubblica una nuova data di uscita (Di giovedì 4 marzo 2021) Aggiornamento: EDGE stessa ha confermato attraverso Twitter che si è trattato di un errore di stampa. Al momento la data di uscita di Resident Evil Village rimane fissata al 7 maggio. News originale: Sembra che la pandemia da COVID-19 in corso abbia colpito di nuovo, questa volta influenzando l'uscita di Resident Evil Village. Il gioco sarebbe dovuto uscire il 7 maggio, ma stando a quanto riportato dall'ultimo numero della rivista EDGE, la sua data di uscita ora è programmata per il 22 giugno. La notizia è stata individuata su Twitter e potrebbe essere un errore di battitura, oppure potrebbe avere un fondo di verità. Per adesso Capcom non ha fatto ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Aggiornamento:stessa ha confermato attraverso Twitter che si è trattato di un errore di stampa. Al momento ladidirimane fissata al 7 maggio. News originale: Sembra che la pandemia da COVID-19 in corso abbia colpito di nuovo, questa volta influenzando l'di. Il gioco sarebbe dovuto uscire il 7 maggio, ma stando a quanto riportato dall'ultimo numero della, la suadiora è programmata per il 22 giugno. La notizia è stata individuata su Twitter e potrebbe essere un errore di battitura, oppure potrebbe avere un fondo di verità. Per adesso Capcom non ha fatto ...

