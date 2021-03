TuttoAndroid : Realme GT 5G è ufficiale: un top di gamma a tutto tondo dall’ottimo prezzo - HDblog : Realme GT ufficiale: prezzo e specifiche del top di gamma 'da corsa' - ttoday_it : Presentata l'ammiraglia più economica su Snapdragon 888: #Realme GT #RealmeGt ?? - DarioConti1984 : Realme C21 ufficiale: entry-level con tanta batteria - GizChinait : #RealMe C21 ufficiale: entry-level con tanta batteria -

La presentazionedi8 Pro è prevista per il 23 marzo 2021, ma l'azienda non ha ancora confermato la data.8 Pro: le fotocamere Il nuovo medio 2021 diavrà una selfie ...promette anche un salto in avanti della modalità ritratto, con l'applicazione di bokeh ... 108MP AI Triplo - Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands - Free, Lunar Silver (Versione+ ...Era atteso proprio per oggi e non è mancato all'appuntamento. Realme GT è il nuovo top di gamma della società cinese, più volte oggetto di indiscrezioni nelle ultime settimane, ora pronto a sfidare la ...Le immagini condivise su Twitter ci mostrano non solo la confezione di vendita, ma anche gran parte della scheda tecnica e il design del prodotto. Stando a quanto mostrato, dunque, Realme 8 sarà dotat ...