Le cicatrici possono essere segni di incidenti, interventi chirurgici, ma anche derivare per esempio da un parto cesareo. Non tutti le accettano, ma anche se ci infastidiscono tanto dobbiamo pensare che sono un segno di straordinaria guarigione del nostro corpo. Scopriamo insieme qui di seguito Perché si formano le cicatrici e come avviene questo ristabilimento della pelle dopo una grande ferita. Le cicatrici sono dei tessuti fibrosi che si formano per riparare la pelle del corpo da una lesione, possono essere di diverse grandezze, consistenza e spessori, in base alla ferita da ricomporre. Infatti la formazione delle cicatrici cambia a seconda di diversi fattori, come l'età oppure il colore naturale della pelle. Sembra che chi ha la pelle molto chiara e anche ...

