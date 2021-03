Pd: Orlando, 'chiedere tutti insieme a Zingaretti di ripensarci' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma 4 mar. (Adnkronos) - "Occorre chiedere a Zingaretti unitariamente di ripensare la sua decisione. Il Pd in un momento così difficile ha bisogno di un riferimento affidabile per affrontare le sfide della fase che abbiamo di fronte". Così ai microfoni di Rainews 24 il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma 4 mar. (Adnkronos) - "Occorreunitariamente di ripensare la sua decisione. Il Pd in un momento così difficile ha bisogno di un riferimento affidabile per affrontare le sfide della fase che abbiamo di fronte". Così ai microfoni di Rainews 24 il vicesegretario del Pd, Andrea

TV7Benevento : Pd: Orlando, 'chiedere tutti insieme a Zingaretti di ripensarci'... - Agata782121285 : Quando per essere calcolato devi chiedere di commentare con il tuo # e poi c'è Stefania UNBOTHERED QUEEN Orlando… - Ape_Corina : RT @Tboeri: Germania: parlamentari pagati meno nell'emergenza Covid.Da noi invece doppie pensioni.Un parere dell'Ufficio Legislativo permet… - mattemex : RT @Tboeri: Germania: parlamentari pagati meno nell'emergenza Covid.Da noi invece doppie pensioni.Un parere dell'Ufficio Legislativo permet… - annapaolasanna : @MuraSandro @giuditta_pini @pdnetwork @repubblica No, non capisco perché chiedere le dimissioni di Orlando adesso.… -