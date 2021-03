**Pd: mossa Zingaretti spiazza dem e 'costringe' tutti a ricompattarsi'** (2) (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - "Lo stillicidio non finisce", comincia così il post di Zingaretti su Fb. "Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie". E ancora: "Mi ha colpito il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto". Quindi l'annuncio: "Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità". E quell'assunzione di responsabilità, per così dire, è arrivata prima dell'assemblea del 13 e 14 marzo. Anche da esponenti spesso critici e con cui la convivenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) (Adnkronos) - "Lo stillicidio non finisce", comincia così il post disu Fb. "Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie". E ancora: "Mi ha colpito il rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto". Quindi l'annuncio: "Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L'Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Visto che il bersaglio sono io, per amore dell'Italia e del partito, non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione. Oradovranno assumersi le proprie responsabilità". E quell'assunzione di responsabilità, per così dire, è arrivata prima dell'assemblea del 13 e 14 marzo. Anche da esponenti spesso critici e con cui la convivenza ...

