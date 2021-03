Paola Turci | “Francesca Pascale? Sono lesbica e anche etero Se mi piace una donna | sto con una donna”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”, così, in un’intervista al settimanale F, parlando della relazione che le era stata attribuita la scorsa estate, con. Vuole essere libera la cantante romana, ma evidentemente deve fare i conti con la notorietà sua e di, ex compagna di Silvio Berlusconi. “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?”, ha dichiarato. Ha le idee chiare, non le interessa più quello che gli altri pensano di lei. Tanto che sul proprio orientamento sessuale ha raccontato: “Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con ...

"Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo". A dirlo è, la cantante in un'intervista al settimanale F parla della relazione, che le era stata attribuita la scorsa estate, con l'ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale: "I ...La cantante romana parla del rapporto con l'ex compagna di Silvio Berlusconi dopo il gossip che le riguarda. 'I pettegolezzi li detesto - dice - In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una ...Dopo mesi di gossip Paola Turci parla per la prima volta in un'intervista rilasciata al magazine F di Francesca Pascale: cosa ha detto?Paola Turci ha fatto coming-out. Dopo mesi di gossip sulla sua storia d'amore con Francesca Pascale, la cantante si sbottona in una lunga intervista con il settimanale F, a cui dichiara di detestare i ...