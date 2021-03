Over 1.5 mn Italians have got 2nd COVID jab

Ultime Notizie dalla rete : Over Italians

La Gazzetta del Mezzogiorno

ROME, MAR 4 -1.5 millionhave got their second COVID jab, the health ministry said Thursday. More than 4.8 million vaccinations have been administered overall, it said. .'I'll decide whether to continue or notthe summer break, and it will all depend on my results ... as well as a point of reference for all thein the paddock. The Academy is trying to ...Emergenza coronavirus in Italia e vaccinazioni nelle Regioni: a che punto siamo e chi vaccina di più? Secondo i dati contenuti nel Report vaccini anti-covid aggiornato a questa mattina alle 6, sono 4.Il crollo dei casi di influenza stagionale in Italia e nel mondo desta preoccupazione: il prossimo inverno l'epidemia influenzale potrebbe riacutizzarsi e si teme per la produzione del vaccino.