Opec+ lascia invariato il taglio quote (Di giovedì 4 marzo 2021) Come accaduto a gennaio e a febbraio, l’Opec+ decide di aspettare che la ripresa economica si rafforzi e che i piani di vaccinazione anti Covid si estendano a livello globale prima di aumentare la produzione di greggio sul mercato mondiale. “Bisogna agire con estrema cautela perché oggi l’unica cosa certa è l’incertezza”, ha ammonito il ministro dell’energia dell’Arabia Saudita il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Come accaduto a gennaio e a febbraio, l’decide di aspettare che la ripresa economica si rafforzi e che i piani di vaccinazione anti Covid si estendano a livello globale prima di aumentare la produzione di greggio sul mercato mondiale. “Bisogna agire con estrema cautela perché oggi l’unica cosa certa è l’incertezza”, ha ammonito il ministro dell’energia dell’Arabia Saudita il

