Omicidio Ilenia Fabbri, arrestati l'ex marito e il killer della donna (Di giovedì 4 marzo 2021) . Svolta nelle indagini sulla morte di Ilenia Fabbri, nella notte la polizia ha arrestato l'ex marito della donna, Claudio Nanni, e un conoscente dell'uomo ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del delitto. La 46enne è stata uccisa nel suo appartamento di Faenza (Ravenna), lo scorso 6 febbraio. Doppio arresto nella notte per l'Omicidio di Ilenia Fabbri, 46 anni, avvenuto a Faenza lo scorso 6 febbraio: sono finiti in manette l'ex marito e un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell'Omicidio. Claudio Nanni, 53 anni, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine e dalle lunghe indagini svolte senza sosta nelle scorse settimane, ...

