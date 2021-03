Neffa | età | vero nome | vita privata | fidanzata

Leggi su giornal

(Di giovedì 4 marzo 2021)è un famoso cantante italiano oltre ad essere anche rapper e produttore discografico. Il suo esordio è stato come un batterista in gruppi hardcore durante gli anni ’90., il cuiè Giovanni Pellino, è nato il 7 Ottobre del 1967 a Scafati ed oggi ha 53 anni. Ha iniziato a lavorare nel campo della musica nel 1988 e durante la sua carriera ha pubblicato ben 9 album musicali. Tra i gruppi musicali con i quali ha collaborato e lavorato si sottolineano i Sangue Misto ed i Negazione mentre dal 2010 fa parte dei Due di Picche. Il cantante è soprannominato come l’artista dai due volti, ma probabilmente spesso sono anche di più. Infatti è nato all’interno del punk e poi negli anni ’90 si è addentrato nel mondo del rap italiano: ne è addirittura diventato uno dei maggiori pionieri. Dopo di che negli anni ...