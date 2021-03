Meghan Markle rigetta le accuse di mobbing. E la Royal Family aspetta l’intervista con Oprah (Di giovedì 4 marzo 2021) «Se c’è un ruolo attivo che la casa reale sta giocando è quello di continuare a diffondere falsità su di noi». Seduta su una poltroncina da esterni Meghan Markle. Davanti a lei, su una poltrona simile, Oprah Winfrey. Questa è solo una delle anticipazioni tratte dall’intervista organizzata dal canale Cbs tra la regina dei talk show e la duchessa di Sussex (sì, il titolo è rimasto). Una frase che da sola descrive bene lo stato dei rapporti tra Buckingham Palace e anche l’attesa che si sta creando attorno a questo evento mediatico. In Italia potremmo vedere l’intervista alle 21.30 del 9 marzo sul canale Tv8, la rete in chiaro di Sky. Ma già da questi giorni possiamo gustarci tutto il polverone di indiscrezioni che l’incontro Markle – Winfrey sta sollevando. Ex membri dello staff di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) «Se c’è un ruolo attivo che la casa reale sta giocando è quello di continuare a diffondere falsità su di noi». Seduta su una poltroncina da esterni. Davanti a lei, su una poltrona simile,Winfrey. Questa è solo una delle anticipazioni tratte dalorganizzata dal canale Cbs tra la regina dei talk show e la duchessa di Sussex (sì, il titolo è rimasto). Una frase che da sola descrive bene lo stato dei rapporti tra Buckingham Palace e anche l’attesa che si sta creando attorno a questo evento mediatico. In Italia potremmo vederealle 21.30 del 9 marzo sul canale Tv8, la rete in chiaro di Sky. Ma già da questi giorni possiamo gustarci tutto il polverone di indiscrezioni che l’incontro– Winfrey sta sollevando. Ex membri dello staff di ...

