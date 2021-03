Maturità 2021 al via il 16 giugno, come si svolgerà: ordinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) La Maturità 2021 inizia il 16 giugno alle 8.30. L’esame prevede un colloquio orale che parte dalla discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile. Lo prevede un’ordinanza del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. I provvedimenti varati definiscono tutti gli aspetti della Maturità: date, struttura dell’esame, modalità e durata del colloquio, criteri di ammissione, parametri per l’assegnazione del voto. L’esame – La Maturità 2021 avrà inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30. Il programma dell’esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile. L’elaborato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Lainizia il 16alle 8.30. L’esame prevede un colloquio orale che parte dalla discussione di un elaborato assegnato dal Consiglio di classe entro il 30 aprile. Lo prevede un’del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. I provvedimenti varati definiscono tutti gli aspetti della: date, struttura dell’esame, modalità e durata del colloquio, criteri di ammissione, parametri per l’assegnazione del voto. L’esame – Laavrà inizio il prossimo 16alle ore 8.30. Il programma dell’esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile. L’elaborato ...

Ultime Notizie dalla rete : Maturità 2021 Maturità 2021, firmata l'ordinanza: la prova orale sarà in presenza ...di istruzione si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all'andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. ...

Maturità 2021, l'esame avrà una prova orale in presenza Firmate le ordinanze per gli esami di maturità e per quelli di terza media. L'esame avrà una prova orale in presenza , sia per gli studenti che affronteranno la maturità che per quelli delle medie, e partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato agli alunni dal Consiglio di classe nei mesi che precedono l'Esame stesso, affinché ...

