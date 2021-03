Maresca e il City Under 23: “Una chance unica. Cresco studiando Guardiola” (Di giovedì 4 marzo 2021) A tutto Enzo Maresca.Gli scacchi, il rapporto con Pep Guardiola e l'incredibile stagione con l'Under 23 del Manchester City. Enzo Maresca si racconta in un'intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", in cui l'ex Palermo, svela sogni e ambizioni legati alla sua esperienza inglese iniziata ad agosto 2020.Con il suo Manchester City Under 23, Enzo Maresca, si trova al primo posto della Premier League di categoria e sogna la conquista del titolo: un' impresa mai riuscita ai 'Citizens'. A parlarne è lo stesso tecnico, 13 mesi dopo il suo approdo in Inghilterra."Mi è stata offerta una possibilità unica. Il primo incontro con Guardiola è avvenuto dopo un Barcellona-Malaga e Pep mi parlò del Brescia e di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 marzo 2021) A tutto Enzo.Gli scacchi, il rapporto con Pepe l'incredibile stagione con l'23 del Manchester. Enzosi racconta in un'intervista concessa ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport", in cui l'ex Palermo, svela sogni e ambizioni legati alla sua esperienza inglese iniziata ad agosto 2020.Con il suo Manchester23, Enzo, si trova al primo posto della Premier League di categoria e sogna la conquista del titolo: un' impresa mai riuscita ai 'Citizens'. A parlarne è lo stesso tecnico, 13 mesi dopo il suo approdo in Inghilterra."Mi è stata offerta una possibilità. Il primo incontro conè avvenuto dopo un Barcellona-Malaga e Pep mi parlò del Brescia e di ...

