L’illusione di Ibra di sentirsi sempre il migliore

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sarà il Festival di Zlatan. Il verdetto è unanime signori della corte. Sono state finalmente messe a tacere quelle malelingue che si sono permesse di indicare “la spigliata” Matilda De Angelis come la vera rivelazione di questa edizione del Festival. Zlatan è apparso, uno e trino, e ci ha dimostrato in tutta la sua magnificenza che Egli è grande e che con il solo schiocco delle dita è capace di smettere i panni dell’infallibile centravanti per indossare, con proverbiale naturalezza, quelli del comico presentatore tutto fare. Zlatan “il gigante”, Zlatan che “sa fare spettacolo in campo, ma anche in tv”, Zlatan che “celentaneggia tra culto della personalità e fede in sé stesso”, Zlatan che… Zlatan che due palle. Sono misteriose le dinamiche che portano alla nascita di un intoccabile. Avete presente quei personaggi pubblici che non importa cosa dicano o quanto clamorosa sia la loro gaffe, ...