Juventus, Bentancur positivo al Covid: scelte obbligate contro la Lazio (Di giovedì 4 marzo 2021) Juventus, Bentancur è risultato positivo al Covid: Pirlo dunque non avrà possibilità di scelta in vista del match contro la Lazio Brutte notizie in casa Juventus. Rodrigo Bentancur è risultato positivo al Covid. L'uruguaiano è asintomatico ed è già in isolamento. Andrea Pirlo deve pensare a nuove scelte contro la Lazio. E le alternative non sono tante: Arthur è ancora fuori e a centrocampo sono tre i "titolari" contro la Lazio, ovvero McKennie, Rabiot e Ramsey. Difficile pensare ad un impiego di Fagioli dal 1? ma Pirlo ha già mostrato coraggio.

