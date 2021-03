Il problema del Napoli è che vuole giocare come il Sassuolo (Di giovedì 4 marzo 2021) Identità di gioco Al termine del primo tempo di Sassuolo-Napoli, Filip Djuricic è stato intervistato in campo dall’inviato di Dazn, e in pochi secondi ai microfoni ha raccontato la differenza che oggi passa tra Sassuolo e Napoli, una differenza che esiste e si è percepita chiaramente nella sfida di ieri al Mapei Stadium: «Noi giochiamo sempre allo stesso modo, dobbiamo fare gioco. Non importa se stimo vincendo 2-0 o perdendo 2-0, noi giochiamo così. E lo stiamo facendo anche stasera. Abbiamo la partita sotto controllo e possiamo vincerla». Ecco, il Sassuolo è esattamente questo. È una squadra che ha dei limiti evidenti nei singoli e quindi nei meccanismi di squadra, perché ha dei limiti di budget sul calciomercato. Che è pure consapevole di questi limiti. Allo stesso tempo, però, è una squadra che ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Identità di gioco Al termine del primo tempo di, Filip Djuricic è stato intervistato in campo dall’inviato di Dazn, e in pochi secondi ai microfoni ha raccontato la differenza che oggi passa tra, una differenza che esiste e si è percepita chiaramente nella sfida di ieri al Mapei Stadium: «Noi giochiamo sempre allo stesso modo, dobbiamo fare gioco. Non importa se stimo vincendo 2-0 o perdendo 2-0, noi giochiamo così. E lo stiamo facendo anche stasera. Abbiamo la partita sotto controllo e possiamo vincerla». Ecco, ilè esattamente questo. È una squadra che ha dei limiti evidenti nei singoli e quindi nei meccanismi di squadra, perché ha dei limiti di budget sul calciomercato. Che è pure consapevole di questi limiti. Allo stesso tempo, però, è una squadra che ha ...

