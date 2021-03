Il Festival con gli occhi del web (seconda serata) - (Di giovedì 4 marzo 2021) Fonte foto: twitter facebook Il Festival con gli occhi del web (seconda serata) 1 Sezione: Spettacoli Roberta Damiata seconda serata del 71° Festival di Sanremo vista con l'umorismo del web Persone: Fiorello Laura Pausini Amadeus Achille Lauro Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Fonte foto: twitter facebook Ilcon glidel web () 1 Sezione: Spettacoli Roberta Damiatadel 71°di Sanremo vista con l'umorismo del web Persone: Fiorello Laura Pausini Amadeus Achille Lauro

RadioItalia : Super ospiti di questa sera @ilvolo ! Un momento molto toccante, in ricordo del M° Morricone. Segui con noi il F… - frankiehinrgmc : Stasera inizia il Festival @SanremoRai Come ogni anno lo avrei commentato al vetriolo, insieme al mio partner di s… - AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - notgiorgiab : @abloodyrevenge ma che c’entra, da secoli al festival vengono chiamate persone che non centrano nulla con la musica… - almufuli10 : RT @ghostinedy: Irama vincerà il festival e diventerà il simbolo di tutto questo anno di pandemia in DAD, già lo vedo il premio dato con lu… -