Ibrahimovic inedito: l'incredibile viaggio verso Sanremo (Di venerdì 5 marzo 2021) Ibrahimovic a Sanremo: il centravanti del Milan ospite fisso al festival della canzone italiana. Le sue dichiarazioni dal palco dell'Ariston Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Il centravanti del Milan ospite fisso al festival della canzone italiana. Le sue dichiarazioni dal palco dell'Ariston. «Ho fatto ritardo per un incidente in autostrada, 3 ore fermo nella mia macchina ho detto all'autista che dovevo uscire. Ho fermato un motociclista e gli chiesto se mi poteva portare a Sanremo, meno male che era milanista. Per 60 km mi porta a Sanremo si ferma e mi fa "Era la prima volta che andavo in autostrada", ho anche il video. Ha salvato il mio festival».

