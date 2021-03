Freddie Mercury torna al Teatro Ariston in una Sanremo deserta

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera volevo documentare il deserto attorno aldove era in corso il Festival di. Davanti aldi questa città, dove gli unici colori sono quelli di Marco Lodola, ho trovato solo tre persone. Due venivano da Bologna e uno, Piero Venery, incarnacon il suo progetto White Queen. Questo video documenta la sua protesta. Gli ho fatto cantare “Radio Gaga” che i Queen cantarono qui al Festival e “We are the Champion” cheavrebbe voluto cantare ma che la casa discografica gli impedì. Ma, soprattutto, è importante il racconto che Piero ha fatto. Fra l’altro, ero in diretta su ClubHouse e c’erano partecipanti che lo conoscevano benissimo. Piero gira senza mascherina, dice che è illegale. Poi gli coprirebbe il volto e ...