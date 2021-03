(Di giovedì 4 marzo 2021)ha svelato che il racconto diintitolatodiventerà un, di cui sarà autore della sceneggiatura. Ildiintitolatodiventerà unhala sceneggiatura del progetto, ottenendo anche l'approvazione da parte dellore. La storia è ambientata nella città di Castle Rock, Maine, e ha un approccio non convenzionale al significato di "orrore"., intervistato da CinemaBlend, ha ora dichiarato: "Ho recentemente adattato undiintitolato ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Elevation: il libro di Stephen King diventa un film scritto da Jack Bender -

Ultime Notizie dalla rete : Elevation libro

Movieplayer.it

«Credo che questa sia una storia dell'orrore. A voi stabilirlo», dice Jamie Conklin, il protagonista dell'ultimo romanzo di Stephen King, Later, che esce da oggi in ...Altro giro e altro adattamento cinematografico in arrivo di un libro di Stephen King. Il sito CinemaBlend riporta che anche Elevation, romanzo del 2018 e ultimo libro di King ambientato nella città ...