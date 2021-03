Darmian | “A Parma ho tanti ricordi e amici | è una partita speciale ma sono concentrato sull’Inter”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Matteo, difensore dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di SkySport a pochi minuti dalla sfida contro il: “Noi dobbiamo guardare a noi stessi, sappiamo che è unaimportante e difficile. Dobbiamo rimanere concentrati e cercare di portare a casa tre punti. Le difficoltà da qua alla fine ci saranno, ma siamo concentrati per affrontarle. Qui aho lasciato, hoqui e saràper me: sarò, poi ci sarà modo di salutare tutti”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Matteo, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il: le sue ...