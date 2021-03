D’Amato: vaccino, procedere velocemente con classi di età (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – “E’ necessario che la campagna vaccinale proceda velocemente per classi di eta’ ed auspico che vengano progressivamente superate le grandi difficolta’ interpretative lasciate dalle circolari del Ministero della Salute che tendono ad una eccessiva frammentazione e grandi spazi di interpretazione, che rischiano di rallentare la campagna vaccinale”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Occorre una pianificazione semplice, comprensibile a tutti e univoca sul territorio nazionale, anche per evitare l’italico vizio di trovare un canale prioritario- spiega D’Amato- Nel Lazio stiamo correndo, dosi permettendo, ma va evitata la frammentazione.” “Dopo il personale sanitario, le Rsa, gli over 80 e dopo la scuola, le forze dell’ordine, i soggetti vulnerabili e fragili per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – “E’ necessario che la campagna vaccinale procedaperdi eta’ ed auspico che vengano progressivamente superate le grandi difficolta’ interpretative lasciate dalle circolari del Ministero della Salute che tendono ad una eccessiva frammentazione e grandi spazi di interpretazione, che rischiano di rallentare la campagna vaccinale”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio. “Occorre una pianificazione semplice, comprensibile a tutti e univoca sul territorio nazionale, anche per evitare l’italico vizio di trovare un canale prioritario- spiega- Nel Lazio stiamo correndo, dosi permettendo, ma va evitata la frammentazione.” “Dopo il personale sanitario, le Rsa, gli over 80 e dopo la scuola, le forze dell’ordine, i soggetti vulnerabili e fragili per ...

