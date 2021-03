(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Non uneuropeo può avere una strategia vaccinale autonoma. Neanche uno. Siamo tutti interdipendenti per quanto riguarda la supply chain industriale”. Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierryal termine dell’incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “L’Italia per quanto riguarda la produzione di vaccini in Europa recita un ruolo molto importante. L’Italia, con altri paesi europei, è un zoccolo duro industriale della importante strategia vaccinale europea”, spiega. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Covid: Breton, 'nessun paese Ue autonomo su vaccini'... - pier_iob : Covid, il pressing del governo. Incontro tra Giorgetti e Breton che annuncia: 'Entro l'estate vaccinati tutti gli e… - la_kuzzo : RT @repubblica: Covid, il pressing del governo. Incontro tra Giorgetti e Breton che annuncia: 'Entro l'estate vaccinati tutti gli europei'.… - emobranco : RT @repubblica: Covid, il pressing del governo. Incontro tra Giorgetti e Breton che annuncia: 'Entro l'estate vaccinati tutti gli europei'.… - repubblica : Covid, il pressing del governo. Incontro tra Giorgetti e Breton che annuncia: 'Entro l'estate vaccinati tutti gli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Breton

L'annuncio è arrivato a seguito dell'incontro con il commissario europeo Thierryproprio per discutere dei vaccini contro ile della loro produzione. "Credo ci siano elementi, che ...... dopo aver parlato con il commissario, ha rilasciato un commento alla stampa. 'Un incontro ...un nuovo piano per avviare nei prossimi mesi in Italia una produzione del vaccino anti -, ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Non un paese europeo può avere una strategia vaccinale autonoma. Neanche uno. Siamo tutti interdipendenti per quanto riguarda la supply chain industriale". Ad affermarlo è ...(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 Vaccino, Giorgetti: "Su produzione interna elementi che danno fiducia" "Credo che ci siano elementi, in una situazione di grande preoccupazione ...