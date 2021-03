Contagi scuole Veneto, più di 16mila alunni in quarantena, quasi mille fra docenti e ATA (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono attualmente 928 gli studenti e 155 i docenti o dipendenti scolastici trovati positivi al Coronavirus in Veneto, che comportano la messa in quarantena di 16.490 allievi e di 967 docenti/operatori. Il dato emerge dal monitoraggio sulle scuole effettuato dalla Regione attraverso Azienda Zero e rilanciati da Ansa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono attualmente 928 gli studenti e 155 io dipendenti scolastici trovati positivi al Coronavirus in, che comportano la messa indi 16.490 allievi e di 967/operatori. Il dato emerge dal monitoraggio sulleeffettuato dalla Regione attraverso Azienda Zero e rilanciati da Ansa. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Contagi scuole Scuole, nessuna nuova decisione su chiusure Nessuna nuova decisione è stata presa in relazione a provvedimenti di chiusura delle scuole toscane . In ogni caso ogni decisione, come già annunciato dal presidente della Regione ...dei contagi sia ...

Covid: Regione Toscana, 'nessuna nuova decisione su chiusure scuole' Nessuna nuova decisione è stata presa in relazione a provvedimenti di chiusura delle scuole toscane. In ogni caso ogni decisione, come già annunciato dal presidente della Regione ...dei contagi sia ...

Continuiamo a non sapere molto dell’impatto delle scuole sui contagi Il Post >ANSA-IL-PUNTO/COVID:Fedriga,Rt sotto 1,attendiamo decisioni Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 643 nuovi contagi da covid 19 su un totale di 9.108 test ... Da lunedì, sulla base dell'ordinanza regionale, le scuole medie e superiori della ...

Nel Regno Unito forte calo dei casi, 6500 su 863.000 test LONDRA - Si accentua il calo dei contagi da Covid nel Regno Unito, in lockdown nazionale tris da oltre due mesi dopo l'impennata alimentata dall'aggressiva 'variante inglese' del virus: e destinato a ...

