Claudio Marchisio candidato a Sindaco: dal calcio alla politica (Di giovedì 4 marzo 2021) Dalla Juve alla politica: Claudio Marchisio probabile candidato a Sindaco di Torino. L’ex centrocampista non esclude un suo impegno in prima persona Il PD ha proposto a Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, di candidarsi a Sindaco della città di Torino. Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha chiesto infatti al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell’ex calciatore juventino: la risposta del centrocampista è che ci avrebbe pensato, ma non prima di aver studiato e considerando che le amministrative verranno rinviate. Probabilmente le elezioni che si terranno da qui a fine giugno slitteranno a dopo l’estate. L’ex calciatore della Juve ha dichiarato di essere un grande ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) DJuveprobabiledi Torino. L’ex centrocampista non esclude un suo impegno in prima persona Il PD ha proposto a, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, di candidarsi adella città di Torino. Nicola Zingaretti, segretario del PD, ha chiesto infatti al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell’ex calciatore juventino: la risposta del centrocampista è che ci avrebbe pensato, ma non prima di aver studiato e considerando che le amministrative verranno rinviate. Probabilmente le elezioni che si terranno da qui a fine giugno slitteranno a dopo l’estate. L’ex calciatore della Juve ha dichiarato di essere un grande ...

davidallegranti : Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tutto intorno a te. - Marko_Morandi : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - Mr_Torax : RT @lorepregliasco: So che potrei essere sbertucciato in futuro per questo tweet, ma l'ipotesi di una candidatura di Claudio Marchisio a si… - capand69 : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… - MarianoFilippi : RT @davidallegranti: Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tut… -