Che cos’è il Trautonium: storia e funzionamento dello strumento di Peter Pichler (Di giovedì 4 marzo 2021) Al festival di Sanremo il musicista Peter Pichler si esibisce con il Trautonium. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo. Con la banda scatenata di Extraliscio in Italia (e al Festival di Sanremo) arriva il Trautonium, uno strumento musicale sconosciuto ai più che viene dalla Germania, così come il suo esecutore, Peter Pichler, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 marzo 2021) Al festival di Sanremo il musicistasi esibisce con il. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo. Con la banda scatenata di Extraliscio in Italia (e al Festival di Sanremo) arriva il, unomusicale sconosciuto ai più che viene dalla Germania, così come il suo esecutore,, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

myrtamerlino : Ieri un uomo solo al microfono, oggi due Ministri. Ma oltre questo cos'è cambiato? I #dpcm sono rimasti, i colori a… - T_W_Zodiaco : @DocenteCarla @metaanto Il Vax Messia della morte e della malattia! Non ci vogliono sani, la vita si è allungata,co… - xandra295 : RT @EdoardoCamurri: Oggi #maestri va in onda alle 16.15 su @RaiTre E con il neuroscienziato @gVallortigara ci porremo la domanda più diffi… - Frances52779614 : RT @ugocarbo: Ma cos'è questa paura che da un pò accompagna i miei incerti giorni. Fantasmi,celati da tempo in angoli di memoria, riaffiora… - Oia35494913 : RT @ugocarbo: Ma cos'è questa paura che da un pò accompagna i miei incerti giorni. Fantasmi,celati da tempo in angoli di memoria, riaffiora… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Il buongiorno Genoa News 1893