BECAO | QUELL’ABITUDINE DEL DIAVOLO

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) Con quella di ieri sera a San Siro, Rodrigoha realizzato la sua seconda rete in Serie A, entrambe a Gianluigi Donnarumma al Milan. Il primo gol, alla prima giornata della stagione scorsa portò addirittura ad una vittoria contro il Milan di Giampaolo. Il brasiliano è solo il secondo giocatore ad avere segnato solo 2 gol in serie A ma tutti e due al Milan: il primo fu Enzo Rosignoli, con il Genoa nel 1947-48. Rodrigo Nascimento França, meglio noto appunto solo come Rodrigo Becão, è un difensore centrale classe 1996, brasiliano, che l’Udinese ha acquistato dal Bahia. Nonostante sia stato acquistato dalla squadra brasiliana, è attraverso le prestazioni con la maglia del CSKA MOSCA, che il centrale verdeoro si è fatto strada nel calcio europeo e si è fatto notare dalla famiglia Pozzo. Con la maglia dei russi ha anche debuttato in Champions League. Cresciuto nelle ...