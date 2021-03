Astori | parlano i fratelli | ' La sua morte lo spartiacque tra due vite'

ItaSportPress : Astori, tre anni dopo la morte parlano i fratelli: 'Era il Maradona o il Pelé dei valori umani' -… - ilPentasport : 'Davide, il Pelè dei valori umani'. A tre anni dalla scomparsa del capitano viola, parlano i suoi fratelli… -

Marco ha 45 anni, è ingegnere; Bruno quasi 40 ("li compio a dicembre"), è architetto e anche il portavoce degli. Marco ascolta, i silenzi di entrambi dopo ogni domanda sono lunghi e descrivono ......Stop per il tg1 60' 01.11 Collegamento con Ibrahimovic che chiede un applauso per Davide'E' ... 'Tuttidi noi, Ama tu sei lo swiffer delle polemiche, l'ultima è che ti sei fatto il segno ...Il Corriere dello Sport, quest'oggi, dedica a Davide Astori uno speciale con una doppia intervista a Marco e Bruno Astori, fratelli dell'eterno capitano viola. Vi proponiamo una parte ...“La sua morte è lo spartiacque tra due vite: c’è un prima del 4 marzo 2018 e c’è un dopo, è come se quel giorno fossi morto anch’io, non una parte di me. Adesso so, sappiamo che non potremo più ambire ...