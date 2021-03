Allegri | l’agente | “Tornerà in panchina solo per un progetto importante”

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Credo che per la buona salute del nostro calcio, ci si debba sempre ricordare che il dissesto economico non nasce dalla pandemia“. Così Giovanni Branchini, procuratore anche di Massimiliano, ha commentato la situazione del calcio italiano ai microfoni della trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” su Station Radio. “La situazione si èevidenziata in questo periodo, ma è nata a causa di gestioni criticabili nell’ultimo decennio” ha precisato Branchini, “per tanto tempo si è riuscito a nascondere le responsabilità dei club“. Il procuratore ha poi parlato del calciomercato: “La prossima sessione non sarà diversa dalle ultime due: nonostante il calcio europeo sia il più ricco al mondo, ci sono4-5 club a potersi permettere di spendere. Si andrà avanti, dunque, a scambi“. “Per risolvere questa crisi bisognerebbe pagare i ...