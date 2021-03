Al via le asfaltature a Castelferretti | si parte da via della Stazione

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sono partite oggi, giovedì 4 marzo, le. Sono infatti cominciati i lavori in via, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via Vittorio Veneto: sono stati ...

mauro211951 : ASFALTATURE E LAVORI NELLE FRAZIONI, L’ASSESSORE MICCI FA IL PUNTO SUI PROSSIMI INTERVENTI - vivereancona : Falconara: al via le asfaltature a Castelferretti - CSoliera : ?? #StradeBianche Parallellamente alla manutenzione straordinaria delle asfaltature, il Comune di Soliera avvia oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : via asfaltature

AnconaToday

Sono partite oggi, giovedì 4 marzo, lea Castelferretti. Sono infatti cominciati i lavori indella Stazione, nel tratto compreso traNazario Sauro eVittorio Veneto: sono stati rimossi i sampietrini, ormai ...FALCONARA - Sono partite oggi, giovedì 4 marzo, lea Castelferretti. Sono infatti cominciati i lavori indella Stazione, nel tratto compreso traNazario Sauro eVittorio Veneto: sono stati rimossi i sampietrini, ormai ...Asfaltature nelle frazioni e sistemazione di strada Fonte, l’assessore ai lavori pubblici per gli ex comuni Elpidio Micci fa il punto sugli interventi in corso e quelli che partiranno a conclusione de ...FALCONARA - Sono partite oggi, giovedì 4 marzo, le asfaltature a Castelferretti. Sono infatti cominciati i lavori in via della Stazione, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e ...