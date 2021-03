Virus, allarme lockdown di Bertolaso. Ipotesi vaccini in farmacia. Bonaccini: «L'arancione non basta» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con il coronaVirus che continua a correre e le varianti del Covid sempre più diffuse in tutto il paese, l'Italia si avvia verso nuove restrizioni: già venerdì, con i dati del... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con il coronache continua a correre e le varianti del Covid sempre più diffuse in tutto il paese, l'Italia si avvia verso nuove restrizioni: già venerdì, con i dati del...

NicolaPorro : Bomba del segretario generale #Onu: “#Virus usato per reprimere il dissenso”. Leggete qui i dettagli ?? #COVID19… - repubblica : ?? Bologna colpita dal virus: 'In una settimana 50% di casi in piu''. Indice Rt da allarme rosso - ScicliNotizie : Scicli: il virus “corre”, l’allarme del sindaco Giannone - annaracanelli1 : RT @iannetts70: Dopo un anno ancora tutte le tv, trasmissioni, giornali invasi da virus, ultimamente pure moltiplicato dalle varianti, anco… - marieta99044909 : RT @iannetts70: Dopo un anno ancora tutte le tv, trasmissioni, giornali invasi da virus, ultimamente pure moltiplicato dalle varianti, anco… -