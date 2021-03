Vigilanza Rai: rinnovare membri del Cda (Di mercoledì 3 marzo 2021) I componenti PD della commissione Vigilanza Rai avanzavano pretese a Fico e Casellati. La richiesta della commissione Vigilanza Rai La richiesta arriva proprio dalla commissione Rai che avanza la richiesta a Fico e Casellati. Questo è ciò che si è evinto da quanto è stato detto. “Chiediamo quanto prima il rinnovo dei quattro membri Cda Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) I componenti PD della commissioneRai avanzavano pretese a Fico e Casellati. La richiesta della commissioneRai La richiesta arriva proprio dalla commissione Rai che avanza la richiesta a Fico e Casellati. Questo è ciò che si è evinto da quanto è stato detto. “Chiediamo quanto prima il rinnovo dei quattroCda

valeriafedeli : Bene ?@dariofrance? oggi in Vigilanza #Rai. Al lavoro per rilanciare il servizio pubblico investendo su contenuti c… - valeriafedeli : La #Rai ha urgente bisogno di un rilancio a partire dal rinnovo della governance. Per questo come componenti del… - molinaro_enrico : RT @Michele_Anzaldi: La Rai spieghi perché non ha trasmesso in diretta la conferenza stampa del primo Dpcm del Governo Draghi, come invece… - sciltian : RT @Michele_Anzaldi: La Rai spieghi perché non ha trasmesso in diretta la conferenza stampa del primo Dpcm del Governo Draghi, come invece… - grecolaci : RT @Michele_Anzaldi: La Rai spieghi perché non ha trasmesso in diretta la conferenza stampa del primo Dpcm del Governo Draghi, come invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigilanza Rai Rai, Lega: "Avviare iter per rinnovo cda, serve cambio di passo" Lo dichiarano i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai Massimiliano Capitanio (Segretario), Giorgio Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Elena Pergreffi

Fedeli: "Bene Franceschini, rilancio Rai attraverso cultura e spettacolo" 'Il ministro Franceschini ha reso oggi in Commissione di Vigilanza Rai una relazione trasparente e molto chiara su come è nata e si è sviluppata l'idea di una piattaforma per la diffusione in streaming di contenuti culturali e artistici. Ha altresì indicato ...

Cultura, settimana alla Camera: Franceschini in Vigilanza Rai su ITsArt AgCult Vigilanza Rai: rinnovare membri del Cda Che cosa si intende per vigilanza Rai? Per vigilanza Rai, si intende quella commissione di valutazione ed attenzione dei servizi radiotelevisivi. Essa venne istituita nel 1975 e si tratta di una ...

In Rai si gioca la partita dei vertici, con Salini che punta alla proroga La nostra rassegna stampa: il cda di viale Mazzini è in scadenza, ma ancora i presidenti di Camera e Senato non hanno pubblicato i bandi per il rinnovo.

Lo dichiarano i parlamentari della Lega inMassimiliano Capitanio (Segretario), Giorgio Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Elena Pergreffi'Il ministro Franceschini ha reso oggi in Commissione diuna relazione trasparente e molto chiara su come è nata e si è sviluppata l'idea di una piattaforma per la diffusione in streaming di contenuti culturali e artistici. Ha altresì indicato ...Che cosa si intende per vigilanza Rai? Per vigilanza Rai, si intende quella commissione di valutazione ed attenzione dei servizi radiotelevisivi. Essa venne istituita nel 1975 e si tratta di una ...La nostra rassegna stampa: il cda di viale Mazzini è in scadenza, ma ancora i presidenti di Camera e Senato non hanno pubblicato i bandi per il rinnovo.