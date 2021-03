Viabilità Roma Regione Lazio del 03-03-2021 ore 18:15 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Viabilità DEL 3 MARZO 2021 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E L’A24 E, PROSEGUENDO, TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PERMANGONO DISAGI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMCINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021)DEL 3 MARZOORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE-NORD DELL’A1 E L’A24 E, PROSEGUENDO, TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. PERMANGONO DISAGI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMCINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA; FORTI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DI ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul Gra, tra le uscite Parco dei Medici e Anagnina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Casal del Marmo, tra via Usseglio e largo Codogno - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su via Ardeatina, tra via di Torricola-via di Tor Pagnotta e il G.R.A. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Cilicia, tra via Cristoforo Colombo e piazza Galeria - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale delle Province, tra via Livorno e via Tiburtina -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 03 - 2021 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 3 MARZO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... E TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN INTERNA; DISAGI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA - ...

Regione - Con 56 milioni ok a cantieri per completamento piani di zona di Roma ... dove sono previsti lavori per la costruzione di vasche di laminazione, rotatorie e viabilità ...di ristoro urbano per valorizzare il decoro e migliorare la qualità della vita nelle periferie di Roma. ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera DEL 3 MARZO 2021 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... E TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN INTERNA; DISAGI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERNO DELLA- ...... dove sono previsti lavori per la costruzione di vasche di laminazione, rotatorie e...di ristoro urbano per valorizzare il decoro e migliorare la qualità della vita nelle periferie di. ...