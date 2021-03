Ue: Salvini scrive a Orban, 'amicizia e vicinanza con il popolo ungherese' (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : Ue: Salvini scrive a Orban, 'amicizia e vicinanza con il popolo ungherese'... - AleSalvi12 : RT @mrctrdsh: Scrive il @Corriere. Aspettiamo allora che lo faccia almeno Salvini, lo Sputnik. - Eposmail : RT @MarceVann: 'Rispetto Conte. Ma io ho lasciato il M5S non per l'assenza (in quel momento) di Conte. Ma per la presenza al governo con Dr… - alkhimiyah : RT @MarceVann: 'Rispetto Conte. Ma io ho lasciato il M5S non per l'assenza (in quel momento) di Conte. Ma per la presenza al governo con Dr… - Rog_2 : RT @mrctrdsh: Scrive il @Corriere. Aspettiamo allora che lo faccia almeno Salvini, lo Sputnik. -