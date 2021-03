Terremoto Grecia di 6.3, scossa a nord di Atene sentita anche in Puglia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Terremoto, forte scossa a nord di Atene, in Grecia: da una prima analisi la magnitudo sarebbe di 6.3. La forte scossa è stata registrata stamani nella zona della Grecia centrale,... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021), fortedi, in: da una prima analisi la magnitudo sarebbe di 6.3. La forteè stata registrata stamani nella zona dellacentrale,...

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - TgLa7 : #Grecia, forte #terremoto di magnitudo 6.3 - AnaQues45280021 : RT @A_Di_Marino: Violento #terremoto in #Grecia: scossa di magnitudo 6.3 vicino a Tirnavos, a nord di Atene e di Larissa. La misurazione re… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: ?? #Terremoto ML 6.3 registrato alle 11:16 di #oggi #3marzo in Grecia: evento avvertito anche in Italia, pervenute alcune… -