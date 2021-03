Tentano colpo in banca a Nola, inseguimento tra le strade: 4 arresti (Di mercoledì 3 marzo 2021) In quattro Tentano una rapina in banca a Nola, ma grazie all’intervento della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza il colpo non va a buon fine. In tre sono entrati in banca con il volto coperto e armati di taglierini, un quarto attendeva fuori in auto. Hanno minacciato il direttore e i dipendenti facendosi consegnare la somma di 8.620 euro intimandogli altresì di aprire la cassa del bancomat per svuotarne il contenuto. Sono quindi intervenuti i poliziotti del Commissariato di Nola che, grazie anche al supporto dei finanzieri del Gruppo di Nola, sono entrati nell’istituto di credito ed hanno bloccato i rapinatori. Intanto un quarto complice, rimasto all’esterno a bordo di un’auto, si è dato alla fuga in direzione di San Vitaliano (Napoli). Dopo un lungo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) In quattrouna rapina in, ma grazie all’intervento della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza ilnon va a buon fine. In tre sono entrati incon il volto coperto e armati di taglierini, un quarto attendeva fuori in auto. Hanno minacciato il direttore e i dipendenti facendosi consegnare la somma di 8.620 euro intimandogli altresì di aprire la cassa del bancomat per svuotarne il contenuto. Sono quindi intervenuti i poliziotti del Commissariato diche, grazie anche al supporto dei finanzieri del Gruppo di, sono entrati nell’istituto di credito ed hanno bloccato i rapinatori. Intanto un quarto complice, rimasto all’esterno a bordo di un’auto, si è dato alla fuga in direzione di San Vitaliano (Napoli). Dopo un lungo ...

fisco24_info : Tentano colpo in banca a Nola, inseguimento tra le strade: 4 arresti: In quattro tentano una rapina in banca a Nola… - corrmezzogiorno : #Napoli Tentano colpo in banca ma restano bloccati all’interno: arriva la polizia e l... - Quot_Molise : Tentano di sfondare con le pietre la porta dell'agenzia funebre, colpo mancato | - radioromait : Roma, tentano colpo grosso al bancomat: presi due ladri - CorriereCitta : Roma, tentano il colpo grosso al Bancomat, oltre 49.000 euro ma…scatta l’allarme -