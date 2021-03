UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Sud Sudan, incidente aereo nell'est: almeno 10 morti #SudSudan - MediasetTgcom24 : Sud Sudan, incidente aereo nell'est: almeno 10 morti #SudSudan - pinonardi1 : RT @chiesadimilano: La #PastoraleMissionaria e @caritas_milano propongono tre progetti da sostenere in questa #Quaresima2021: ecco quali s… - luigiferraiuolo : RT @BellumoreFabio: ?? Orgogliosi di aver raccontato un pezzettino di mondo. Il Sud Sudan con Jacopo Rovarini di @amrefit Viva @CorriereBN… - RRmpinero : RT @chiesadimilano: La #PastoraleMissionaria e @caritas_milano propongono tre progetti da sostenere in questa #Quaresima2021: ecco quali s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sud Sudan

TGCOM

Almeno dieci persone sono morte nela causa di un incidente aereo a Pieri, nello Stato di Jonglei. Lo ha reso noto in un comunicato il governatore della regione. La sciagura è avvenuta verso le 17:05 ora locale, mentre l'aereo,...In, Somalia,del, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, in tutti i paesi del Sahel e dell'Africa sub sahariana minacciati dal jihad ci sono vasti territori fuori ...Milano, 3 mar. (LaPresse) - Un aereo commerciale si è schiantato nella tarda serata di martedì in Sud Sudan, uccidendo tutte le 10 persone a bordo. Ne dà ...Sono almeno 10 le vittime dell'incidente aereo avvenuto in queste ore a Pieri, nel Sud Sudan. Intorno alle 17.05, ora locale, un velivolo della compagnia South Sudan Supreme stava decollando quando è ...