Serie A, le partite della 25ª giornata e dove vederle (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sarebbero dovute iniziare ieri con Lazio-Torino, che però non si è disputata e non è stata nemmeno rinviata; intanto la Juventus ha battuto lo Spezia e oggi se ne giocano altre sette Leggi su ilpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sarebbero dovute iniziare ieri con Lazio-Torino, che però non si è disputata e non è stata nemmeno rinviata; intanto la Juventus ha battuto lo Spezia e oggi se ne giocano altre sette

ilpost : Serie A, le partite della 25ª giornata e dove vederle - CalcioPillole : Il mercoledì di #SerieA: 7 partite in scena. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Napoli, mentre alle 20.45 addirittura 6… - sportli26181512 : Ferri: “Inter, ogni singolo è migliorato. E Conte vive le partite come il Trap”: Ferri: “Inter, ogni singolo è migl… - SerieTvserie : Serie A, le partite di oggi 2 marzo 2021 in diretta su Sky - OdeonZ__ : Ballardini carica il Genoa: 'Il derby è la partita delle partite' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Diretta Sassuolo - Napoli ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming ... ma De Zerbi , nel giorno delle sue 100 panchine in Serie A con i neroverdi, vuole tentare di ... Un nostro ritorno in Europa? Mancano ancora troppe partite, serve un super rush ". Segui la diretta di ...

Lazio, Lazzari stop: altra grana per Inzaghi Lazio, Lazzari e i tempi di recupero Manuel Lazzari, dopo l'infortunio al polpaccio, salterà sicuramente le partite contro Juve (in programma sabato all'Allianz Stadium) e Crotone (venerdì 12). La ...

Calendario Serie A, le partite e gli orari della 25^ giornata Sky Sport Serie A, tutte le probabili formazioni della 25ª giornata Dopo Lazio-Torino (non disputata) e la vittoria della Juventus in casa contro lo Spezia, il turno di campionato prosegue oggi con 7 partite. Si chiude domani con il posticipo tra Parma e Inter ...

Pronostici Serie A 3 marzo: volata Champions protagonista I pronostici di mercoledì 3 marzo. E’ tempo di turno infrasettimanale per la serie A, dopo l’anticipo Juve-Spezia e il rinvio Lazio-Torino.

... ma De Zerbi , nel giorno delle sue 100 panchine inA con i neroverdi, vuole tentare di ... Un nostro ritorno in Europa? Mancano ancora troppe, serve un super rush ". Segui la diretta di ...Lazio, Lazzari e i tempi di recupero Manuel Lazzari, dopo l'infortunio al polpaccio, salterà sicuramente lecontro Juve (in programma sabato all'Allianz Stadium) e Crotone (venerdì 12). La ...Dopo Lazio-Torino (non disputata) e la vittoria della Juventus in casa contro lo Spezia, il turno di campionato prosegue oggi con 7 partite. Si chiude domani con il posticipo tra Parma e Inter ...I pronostici di mercoledì 3 marzo. E’ tempo di turno infrasettimanale per la serie A, dopo l’anticipo Juve-Spezia e il rinvio Lazio-Torino.