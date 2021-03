Serena Rossi sogna Sanremo: “Un giorno l’Ariston sarà mio” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Serena Rossi alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il successo di Mina Settembre e prima del debutto da conduttrice nello show La Canzone Segreta, l’attrice napoletana sarà al fianco di Amadeus nella serata finale della kermesse canora. “Sanremo è un sogno” ha detto. “La prima volta che son salita sul palco dell’Ariston non la scorderò mai: tre anni fa, per il duetto con Renzo Rubino, cantavamo Custodire. Il teatro ero tutto illuminato di rosa, sul palco c’era Annalisa che provava. Ho chiamato subito i miei, è stata una grande emozione. La seconda volta, nel 2019, ho cantato Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Mia era lontana anni luce da me, ma le ho dato sempre tutto quello che potevo, ho la coscienza a posto. Sul palco saltavo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –alla 71esima edizione del Festival di. Dopo il successo di Mina Settembre e prima del debutto da conduttrice nello show La Canzone Segreta, l’attrice napoletanaal fianco di Amadeus nella serata finale della kermesse canora. “è un sogno” ha detto. “La prima volta che son salita sul palco delnon la scorderò mai: tre anni fa, per il duetto con Renzo Rubino, cantavamo Custodire. Il teatro ero tutto illuminato di rosa, sul palco c’era Annalisa che provava. Ho chiamato subito i miei, è stata una grande emozione. La seconda volta, nel 2019, ho cantato Almeno tu nell’universo di Mia Martini. Mia era lontana anni luce da me, ma le ho dato sempre tutto quello che potevo, ho la coscienza a posto. Sul palco saltavo ...

