Scuola, almeno 24 Province a rischio didattica a distanza con i parametri del nuovo Dpcm: la mappa delle possibili chiusure per gli studenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 6 milioni gli studenti che da lunedì 8 marzo rischiano di seguire le lezioni da casa sulla base dei nuovi criteri stabili dal primo Dpcm di Mario Draghi. Le proiezioni della rivista specializzata TuttoScuola indicano un raddoppio secco degli attuali 3 milioni di alunni che, sulla base di criteri e ordinanze, sono in didattica a distanza. Stando alle stime di Youtrend, infatti, il parametro dei 250 contagi settimanali su 100mila abitanti spingerebbe alla chiusure delle aule in 24 Province, oltre a quelle di Potenza, Matera, Campobasso e Isernia che continuerebbero ad essere off limits perché Basilicata e Molise sono in zona rossa. I calcoli sono effettuati sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile e potrebbero quindi discostarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 6 milioni gliche da lunedì 8 marzo rischiano di seguire le lezioni da casa sulla base dei nuovi criteri stabili dal primodi Mario Draghi. Le proiezioni della rivista specializzata Tuttoindicano un raddoppio secco degli attuali 3 milioni di alunni che, sulla base di criteri e ordinanze, sono in. Stando alle stime di Youtrend, infatti, il parametro dei 250 contagi settimanali su 100mila abitanti spingerebbe allaaule in 24, oltre a quelle di Potenza, Matera, Campobasso e Isernia che continuerebbero ad essere off limits perché Basilicata e Molise sono in zona rossa. I calcoli sono effettuati sulla base dei dati forniti dalla Protezione Civile e potrebbero quindi discostarsi ...

