Sassuolo-Napoli diventa “straziante”: “Cacciatelo subito, è scarso” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al termine di Sassuolo-Napoli i social sono implacabili contro la squadra di Rino Gattuso: polemiche durissimi contro il tecnico e un azzurro Il pareggio al fotofinish del Sassuolo, porta critiche e polemiche al Napoli. La prestazione degli azzurri non è andata giù ai tifosi e nel mirino sono finiti in particolare due partenopei. Fabian Ruiz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Al termine dii social sono implacabili contro la squadra di Rino Gattuso: polemiche durissimi contro il tecnico e un azzurro Il pareggio al fotofinish del, porta critiche e polemiche al. La prestazione degli azzurri non è andata giù ai tifosi e nel mirino sono finiti in particolare due partenopei. Fabian Ruiz Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | I convocati di #SassuoloNapoli ?? - ZZiliani : Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgust… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Sassuolo 2-2* Napoli *(Di Lorenzo 72’) #SSFootball - Maurizi27930544 : RT @ZZiliani: Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgusto per dire… - sportniac : Caputo's 95th minute penalty helps Sassuolo draw with Napoli. Napoli 3-3 Sassuolo ?Maksimovic (34')(OG) ?Zielinsk… -